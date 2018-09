Miradouro de Nossa Senhora do Monte vai ficar intacto, garante Medina

O presidente garantiu que não vai construir um prédio com nove metros e uma fachada de seis metros

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, afirmou, esta terça-feira, que não será construído o prédio que podia roubar a vista do Miradouro de Nossa Senhora do Monte. Mesmo já tendo sido aprovado um pedido de informação prévia (PIP) do projeto.

“Não aprovaremos nenhum projeto para aquele local que não respeite a integridade do que todos amamos. O miradouro tem características únicas do ponto de vista das vistas sobre a cidade de Lisboa, mas tem, também por isso, um espaço de dimensão afetiva na vida de centenas de milhares de pessoas. Não aprovaremos nada que colida com esse interesse superior da cidade", disse Medina, esta terça-feira na reunião da Assembleia Municipal.

Porém, o PIP do projeto já foi aprovado, o que pode levar a que os proprietários peçam uma indemnização à autarquia. De acordo com o presidente, a Câmara vai “reavaliar o PIP que está aprovado, que tem aliás um prazo de validade curto".

Em causa, estava a possível construção de um prédio com nove metros e uma fachada de seis metros.