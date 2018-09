Cristina Ferreira reage a polémica. “Ainda não estou maluquinha"

A apresentadora fez questão de esclarecer as suas últimas palavras e de responder às críticas que tem recebido de todas as partes.

Depois da entrevista de Cristina Ferreira na SIC, na última segunda-feira, instaurou-se a polémica, sobretudo pelas declarações da apresentadora ao afirmar que a sua mudança da TVI para a estação de Carnaxide “foi como a morte da princesa Diana”.

“Ainda não estou maluquinha. O que disse foi que uma amiga minha no decorrer deste processo e a ouvir as pessoas falarem do fim da dupla, [disse] que era um sentimento de perda semelhante. Por parecer inacreditável. Nada mais. Comparar-me seria só ridículo. Mas as minhas imagens de coroa na cabeça tiveram graça. Amanhã pegamos noutra coisa”, escreveu Cristina, nas redes sociais.