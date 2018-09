Protesto 'lei Uber'. Mais de mil táxis concentrados em Lisboa, 100 no Porto e 200 em Faro

Por volta das 09h00 já eram mais de mil os táxis concentrados na Praça dos Restauradores em protesto contras a entrada em vigor da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal.

O protesto estende-se também às cidades do Porto e Faro.

A Federação Portuguesa de Táxis anunciou, por voltas das 8h40, que em Faro estariam parados cerca de 200 taxistas, dos 400 existentes. No Porto, a aderência, por volta da mesma hora, era menor. Apenas 100 taxistas estavam paralisados na Cidade Invicta.

Foi enviado à Assembleia da República um pedido para que os representantes do setor sejam recebidos esta quarta-feira pelos deputados. O objetivo é pedir que seja iniciado o procedimento de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma e que, até à pronúncia do Tribunal Constitucional, se suspendam os efeitos do mesmo. Citado pela Lusa, Florêncio Almeida, presidente da ANTRAL, garantiu mesmo que, caso os partidos não se comprometam a desencadear o processo, o protesto se vai prolongar.

Recorde-se que, os táxis irão ficar parados nas faixas ‘Bus’, em protesto contra a entrada em vigor, a 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal: Uber, Cabify, Taxify e Chaffeur Privé.