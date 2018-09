Acidente na A4 faz vítima mortal em Vila Real

Estrada foi cortada no sentido Amarante-Bragança

Uma mulher de 23 anos morreu na manhã desta segunda-feira, na sequência de um acidente no viaduto do Corgo na A4, em Vila Real ocorrido por volta das 09h00.

A condutora ficou encarcerada depois da viatura ligeira se ter despistado e capotado, segundo fontes dos bombeiros e da GNR.

A estrada naquele sentido foi cortada para se proceder à recolha de vestígios para serem investigadas as causas do acidente e para a remoção do automóvel.

Em alternativa, os condutores podem recorrer ao IP4, a partir do nó de Parada de Cunhos.

Para o local do acidente foram mobilizados 18 operacionais e seis viaturas.