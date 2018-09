Touro morre nas festas da Moita depois de embater contra obstáculo | Vídeo

Um vídeo partilhado pela Plataforma Basta de Touradas, na última segunda-feira, está a tornar-se viral. Em causa está o momento em que um touro, depois de ter embatido contra um obstáculo, aparece deitado no chão, vivo, mas sem se conseguir movimentar, durante as festas da Moita. O animal acabou por morrer posteriormente.

De acordo com algumas testemunhas, o touro terá partido a espinha.

A Plataforma Basta partilhou o vídeo para condenar o momento e a tauromaquia.

“O lado cruel e violento da tauromaquia. Este animal morreu na tarde de sábado durante as largadas de touros da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Moita. O touro esteve vários minutos em agonia (como se pode ver no vídeo) acabando por falecer. O animal terá embatido contra um obstáculo, partindo a espinha. O "Diário do Distrito" refere que recebeu informações que durante as largadas noturnas, outro animal foi morto à paulada, após ter colhido um homem.

Ainda há quem defenda que a tauromaquia é património cultural imaterial português. Não nos identificamos com este tipo de divertimento, condenamos a violência e a crueldade com os animais. Infelizmente as autoridades portuguesas continuam a ignorar estes episódios”, lê-se na descrição do vídeo partilhado.

Veja aqui o vídeo.