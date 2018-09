António Banderas fala sobre Griffith. “Vou amar essa mulher até ao dia da minha morte"

Questionado acerca da sua relação com a atriz, depois de 20 anos de casamento, António Banderas foi claro.

António Banderas revelou que continua a ser um grande amigo da sua ex-mulher, Melanie Griffith, e garante que a vai amar para sempre.

“Vou amar essa mulher até ao dia da minha morte", confessou o ator, em declarações ao ‘Entertainment Tonight’, depois de ser questionado acerca da forma como lidou com o susto que Griffith sofreu, no início do ano, ao lhe ser removido um cancro da pele.

Questionado acerca da sua relação com a atriz, depois de 20 anos de casamento, António Banderas foi claro.

"A Melanie é minha grande amiga e acabou de me mandar uma mensagem. Ela lamenta imenso que eu não tenha ganhado um prémio. Vamos ver-nos esta semana, porque ela ainda é família", disse Banderas, que estava nomeado para o Emmy de Melhor Ator numa minissérie ou filme.

Banderas e Melanie griffith divorciaram-se em 2015. Atualmente, o ator está numa relação com Nicole Kimpel.