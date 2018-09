Hacker que roubou Benfica assume que é do Porto e goza com encarnados

Rui Pinto escreve que é adepto do Porto no seu Facebook

Rui Pinto, o pirata informático que terá acedido e divulgado os emails do Benfica, assume-se como adepto do FC Porto na sua página do Facebook, na qual escreve também textos onde mostra estar satisfeito com derrotas da equipa da Luz.

A sua última publicação naquela rede social data de junho deste ano e foi escrita na Hungria, segundo o Correio da Manhã.

Em maio de 2014, Rui Pinto já tinha recorrido ao Facebook, quando o Benfica perdeu a final da Taça UEFA com o Sevilha, relembrou a ‘maldição de Bela Guttmann’ e sublinhou que a derrota dos encarnados fê-lo sentir-se “ótimo”, de acordo com a mesma fonte.