Drake processa fã que fingiu violação e gravidez

O rapper garante que se envolveu sexualmente com a mulher, mas com o consenso dos dois. Na altura, Layla foi rejeitada pelo rapper após o envolvimento

Drake processou uma mulher, que garante ter engravidado dele, por extorsão, tensão emocional, fraude, difamação e abuso.

De acordo com o site norte-americano TMZ, que teve acesso ao processo em questão, Drake afirma que conheceu Layla Lace, em Manchester, durante a sua digressão do ano passado. Segundo o artista, em fevereiro de 2017, depois de um concerto, ter-se-ão envolvido sexualmente com o consenso dos dois. Contudo, na altura, a mulher foi deixada para trás e não acompanhou o artista no resto da digressão, o que a terá deixado chateada.

Layla terá continuado a enviar mensagens ao rapper afirmando sentir saudades, mensagens essas que não tiveram resposta, já que o músico garante ter ficado “sem tempo e energia” para o fazer. Drake defende-se dizendo que a mulher criou “um relacionamento fantasioso” com ele.

Em abril de 2017, Layla revelou na sua página de Instagram que estava grávida de Drake e, em maio, abriu um processo contra o rapper alegando que este não queria assumir as suas responsabilidades enquanto pai e recusou-se a fazer um teste de ADN.

“Não há qualquer prova da gravidez, nem de nenhum bebé, que já deveria ter nascido no passado inverno”, disse o cantor.

Na altura, Layla decidiu avançar com um outro processo em que alegava que, no encontro entre os dois, Drake a havia violado, mas o rapper foi considerado inocente pelo tribunal.

Agora, o cantor avança com um processo contra a mulher. O valor exigido por Drake ainda não foi divulgado.