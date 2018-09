Partidos vão receber taxistas no Parlamento esta tarde

Os grupos parlamentares do PS, BE, CDS-PP, PCP e PEV vão receber na tarde desta quarta-feira os taxistas, que estão em protesto contra a chamada ‘lei Uber’, que entrará em vigor a 1 de novembro.

Os sociais-democratas também se mostraram disponíveis para receber representantes do setor, mas segundo o PSD até ao final da manhã não foi feito qualquer pedido de reunião.

O encontro com o PS está marcado para as 13h, meia hora depois os taxistas reúnem-se com o PCP, às 14h serão recebidos pelo Bloco de esquerda e às 14h30 pelo CDS.

Este é o quarto protesto dos taxistas contra as plataformas que agregam motoristas em carros descaracterizados, cuja lei foi aprovada no Parlamento a 12 de julho, depois de muita discussão.

Sublinhe-se que a ‘lei Uber’ contou com os votos favoráveis do PS, do PSD e do PAN. O Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra, enquanto o CDS foi o único partido que se absteve.

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que tem a tutela dos transportes, confrontado pelos jornalistas acerca da manifestação dos taxistas, garantiu que a lei irá mesmo avançar, entrando em vigor a 1 de novembro.