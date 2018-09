Turistas gastaram 38 milhões de euros por dia em Portugal

Apesar da subida de 2,6% no número de turistas, o valor gasto pelos visitantes subiu 14% em relação a 2017

Nos primeiros seis meses deste ano, os turistas que visitaram Portugal gastaram mais dinheiro. No primeiro semestre, os visitantes gastaram um total de 6,9 mil milhões de euros – o que corresponde a cerca de 38 milhões de euros por dia –, revela esta quarta-feira a consultora Worx.

No entanto o aumento do valor gasto não significa um aumento de visitantes. Segundo os dados, o número de turistas subiu 2,6% em comparação com o meso período de 2017. Um valor que fica aquém da subida de 14% nos gastos.

“Portugal tem conseguido afirmar-se cada vez mais como destino de qualidade e diversidade em vários segmentos, incluindo o segmento de luxo”, pode ler-se na nota enviada pela consultora.

O Algarve continua a ser a região preferida dos turistas, com 30% das dormidas, seguindo-se Lisboa com 27%. Já no que toca às nacionalidades que mais passam férias em Portugal, os britânicos, alemães e franceses são os que mais visitam o nosso país.

No primeiro semestre de 2018, Portugal recebeu 9,6 milhões de turistas.