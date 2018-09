Agressor diz que bebé não se calava e que perdeu a cabeça

João Marques começou por negar as agressões ao bebé de 17 meses, filho da sua namorada, mas, em tribunal, confrontado com o relatório médico do Hospital de Vila Franca de Xira acabou por confessar.

“O miúdo não se calava e eu perdi a cabeça”, afirmou o agressor, citado pelo Correio da Manhã, explicando que deu um estalo na cara do bebé e que este terá batido com a cara nas grades do berço, justificando assim a violência das agressões. Sublinhe-se que a criança tinha marcas, muito visíveis, de sangue pisado na cara.

Recorde-se que o homem, de 32 anos, tinha ficado a tomar conta do bebé enquanto a mãe estava a trabalhar, quando chegou a casa no domingo e viu as marcas na cara do filho, Carla Gomes levou-o ao hospital.

Foram realizados exames que acabariam por atribuir as marcas na cara a uma agressão e não a uma queda, como inicialmente tinha dito o agora confesso agressor.

João Marques encontra-se em liberdade, o que provocou revolta nos familiares do bebé, estando apenas sujeito a termo de identidade e residência.