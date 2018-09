A espera pelas transferências bancárias pode estar prestes a acabar

O Banco de Portugal anunciou, esta quarta-feira, que as transferências de dinheiro imediatas já estão disponíveis, no entanto esta nova funcionalidade está dependente da adesão do banco ao sistema, o que é facultativo.

"O Sistema de Compensação Interbancária (SICOI) – sistema de pagamentos, gerido e regulado pelo Banco de Portugal, que processa a generalidade das operações de pagamento ordenadas diariamente pelos particulares e pelas empresas em Portugal – passou a permitir o processamento de transferências imediatas", pode ler-se num comunicado.

Este novo sistema que vai estar disponível para os prestadores de serviços – como bancos, instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica – vão poder assegurar que o processamento da transferência seja contínuo. Ou seja, pode acontecer a qualquer hora do dia e a qualquer dia da semana. O dinheiro estará disponível nas contas dos beneficiários em poucos segundos.

Porém, a adesão ao sistema é facultativa. “Numa primeira fase, nem todas as instituições ativas no mercado de serviços de pagamento de retalho português terão esta solução disponível para os seus clientes”, alerta o Banco de Portugal acrescentando que está previsto "um gradual aumento de cobertura e amplitude ao longo dos meses subsequentes, tanto ao nível das instituições participantes, como dos segmentos e canais em que o serviço é disponibilizado”.

Segundo este novo modelo – desenvolvido com base nos requisitos pan-europeus que regulam o processamento destas operações – o processamento destas transferências será disponibilizado num máximo de 10 segundos, em operações abaixo dos 15 mil euros, realizadas em qualquer país do espaço SEPA.