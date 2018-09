TVI tentou contratar Fernando Mendes, mas este recusou. Estação quer agora Filomena Cautela

A RTP aumentou o salário do apresentador para 20.000 euros

A TVI terá tentado contratar Fernando Mendes para ocupar o horário das 19h00. Contudo, o apresentador de ‘O Preço Certo’ recusou a proposta e vai ser aumentado com um salário de 20.000 euros.

De acordo com o Correio da Manhã, além do aumento salarial, Fernando Mendes tem um contrato com RTP até final de 2019 e inclui uma cláusula de indemnização caso uma das partes quebre o protocolo.

“Não sou burro e não sairei de um programa que tem sucesso para integrar outro formato que me pode queimar. O dinheiro não é tudo na vida”, havia dito o apresentador, o mais bem pago do canal, no ano passado.

Ainda assim, as tentativas da TVI em contratar as estrelas da RTP não fica por aqui. Segundo o CM, a estação de Queluz está a tentar contratar Filomena Cautela para substituir Cristina Ferreira no ‘Apanha Se Puderes’.