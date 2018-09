Trump quer resolver o problema dos migrantes em Espanha com um muro no Sahara

Donald Trump tem uma solução para o problema de migrantes em Espanha: construir um muro no deserto do Sahara. O presidente norte-americano aconselhou o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol a construir um muro que impedisse os migrantes que vêm de África para a União Europeia.

Depois do muro a separar os Estados Unidos do México, Trump quer espalhar a receita pela Europa. Ao ministro Josep Borrel, o presidente norte-americano disse que se o muro funciona para os EUA também funciona na Europa.

O conselho terá sido dado em junho, quando o ministro espanhol visitou o país, mas não se sabe ao certo quando é que Trump fez a sugestão.

A conversa entre os dois foi revelada esta terça-feira, em Madrid, avança o jornal El Pais, com o ministro a recusar a solução apresentada pelo presidente norte-americano. No entanto Borrel não deixou de acrescentar que há necessidade de criar políticas para lidar com a chegada dos migrantes a solo espanhol.

Espanha passou a ser a porta de entrada para a Europa mais procurada, depois de Mateo Salvini ter recusado receber barcos com migrantes em Itália. Nos meses de julho e agosto, Espanha foi também o país que mais recebeu refugiados, tendo registado a entrada de mais de metade dos migrantes que chegaram à Europa durante o mês passado.