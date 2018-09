E se lhe chegasse a casa um saco cheio de droga transportado pelo seu próprio gato?

Que é normal os gatos levarem algumas surpresas para casa, já se sabe, mas este gato conseguiu levar um ‘presente’ diferente para casa do seu dono.

Tudo aconteceu no Reino Unido, quando um felino transportou até casa um saco cheio de droga.

A própria polícia de Bristol deu a conhecer o caso através das redes sociais: "Um gato trouxe isto para casa durante a noite. O dono ficou em choque, mas chamou-nos imediatamente", pode ler-se na publicação que a Polícia Ashley fez no Twitter.

O saco continha cerca de 30 doses de droga e foi encontrado pelo dono na cama do gato.

Look what the cat dragged in 🐱

Great result in St Paul's when a resident's cat brought this in during the night! The owner got a bit of a shock but called us straight away!



If you are worried about drugs or crime in your area you can report anonymously @CrimestoppersUK pic.twitter.com/l8aEHsf8oa