Serena Williams volta a falar da final do US Open. "Nós nunca fizemos nenhum sinal"

Serena Williams foi o rosto de uma das maiores polémicas, a nível mundial, dos últimos tempos, depois do seu comportamento na final do US Open, nos EUA.

Agora, em conversa com o Tennis World USA, a tenista voltou a falar da situação e continuou a defender a sua atitude.

"Eu acho que é muito importante defender aquilo em que tu acreditas, especialmente se isso pode afetar o futuro e afetar muitas pessoas no futuro. Eu trabalho muito, muito, duro no meu jogo e depois trabalho muito na indústria da moda. E trabalho incrivelmente duro para ser mãe. O Patrick [treinador] disse que fez um movimento, eu não entendi o que ele estava a dizer. Nós nunca fizemos nenhum sinal", disse a tenista norte-americana.

Recorde-se que, Serena Williams demorou algum tempo a quebrar o silêncio relativamente à polémica. Na altura, a norte-americana garantiu que não pretendia pedir desculpa ao árbitro Carlos Ramos.

“Continuo sem entender. A verdade é que nós enquanto mulheres só podemos fazer metade do que os homens fazem dentro de um court de ténis”, disse.

Serena Williams foi penalizada por receber indicações do treinador, na bancada (Coaching), por partir uma raqueta e ainda por abuso de linguagem – ao chamar o árbitro de “ladrão e “mentiroso”. Posteriormente, a norte-americana acusou mesmo Carlos Ramos de sexismo e exigiu um pedido de desculpas.