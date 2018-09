Europol alerta para “níveis inimagináveis” de exploração sexual infantil online

Um relatório da Europol alertou para o aumento de novas técnicas de cibercrime, com especial preocupação para a exploração sexual infantil que contém “volumes de material inimagináveis” na internet.

“Os cibercriminosos estão a adotar novas técnicas criativas para atacar as suas vítimas a um ritmo sem precedentes”, lê-se no documento.

Os criminosos utilizam este tipo de programas, designados ‘malware’, privilegiando “os bancos, onde existem maiores ganhos potenciais”.

As pessoas que utilizam as plataformas digitais para gerir as suas contas bancárias ou até para fazer transferências aumentam o risco de serem vítimas destes programas maliciosos.

O relatório dá ainda conta que os crimes são cada vez mais “complexos e sofisticados”, o que exige “capacidades adicionais e recursos de investigação e forenses”.