Serena Williams não foi a única polémica no US Open. Árbitro suspenso por motivar Kyrgios | Vídeo

Parece que a polémica entre Serena Williams e o árbitro Carlos Ramos não foi a única do mais recente US Open. Agora, o juiz Mohamed Lahyani foi castigado pela ATP com duas semanas de suspensão, tudo porque foi apanhado pelas câmaras a consolar o tenista australiano Nick Kyrgios.

O vídeo mostra o sueco a dizer ao tenista frases como “quero ajudar-te” e “tenho visto muitos dos teus jogos”. Por esta atitude, Mohamed Lahyani não vai poder apitar jogos e vai ficar sem salário.

"Mohamed é um árbitro de classe mundial e muito respeitado. Mas desta vez ultrapassou uma linha que comprometeu a sua imparcialidade. Apesar de bem intencionado, as suas atitudes foram lamentáveis e não podem ficar sem uma ação disciplinar. Temos a certeza que vai aprender com esta experiência e esperamos dar-lhe novamente as boas-vindas em outubro", explicou o vice-presidente da ATP, a entidade que regula o ténis profissional.

O jogo, referente à segunda ronda do US Open, a 31 de agosto, foi disputado por Kyrgios e Pierre- Hugues Herbert e o australiano acabou mesmo por vencer.

Mohamed Lahyani é um dos sete árbitros permanentes do circuito ATP. Com esta suspensão de suas semanas vai falhar o Open de Pequim e o Masters de Xangai.