EUA. Stormy Daniels lança livro onde descreve o pénis de Trump

A atriz pornográfica Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, lançou um livro em que descreve a relação sexual que teve com o presidente norte-americano, Donald Trump, antes deste chegar à Casa Branca. No livro, “Full Disclosure”, Daniels conta o seu percurso de vida, abordando em pormenor os momentos que privou com Trump, bem como a sua personalidade, mas principalmente anatomia.

“Ele sabe que tem um pénis incomum. Tem uma imensa cabeça de cogumelo”, escreveu a atriz no seu livro, a que o “The Guardian” teve acesso. “Deitei-me lá [na cama], incomodada por estar a fazer sexo com um homem com uns pelos púbicos à Abominável Homem das Neves e com um pénis que parecia o personagem cogumelo do Mario Kart…”, revelou. A atriz confessou ainda que se envolveu com o então milionário por este lhe ter prometido uma presença continuada no seu reality show, “The Apprentice”. A Casa Branca recusou comentar o conteúdo do livro.

Durante vários meses Trump negou ter tido qualquer relação ou contacto com a atriz pornográfica, pagando ao jornal “The Enquirer” para que não publicasse a história de Stormy Daniels dias antes das eleições presidenciais de 2016 por recear que prejudicasse os resultados eleitorais.

“A Stormy fez um relato gráfico tão pormenorizado por estar frustrada por causa daqueles que ainda questionam se ela está a dizer a verdade”, explicou o advogado da atriz, Michael Avenatti. “Ela está cansada de Trump, de Giuliani [o advogado pessoal de Trump] e de todos os outros que mentem sobre o que aconteceu”, acrescentou.

No livro que em breve chegará às livrarias dos Estados Unidos, Stormy Daniels revela ainda que foi sexualmente abusada quando tinha nove anos por um homem que vivia na casa ao lado. “Tinha nove anos”, disse. “Era uma criança e depois deixei de o ser”. Já no secundário, a hoje atriz começou a tirar as roupas em espetáculos, entrando mais tarde na indústria pornográfica.