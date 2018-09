Estará Irina Shayk à espera do segundo filho? | FOTO

Últimas aparições da modelo em público estão a levantar algumas suspeitas de que esta e Bradley Cooper possam estar à espera do segundo filho.

Depois das últimas vezes em que foi fotografada em público, levantaram-se os rumores de que a modelo russa está novamente grávida. As especulações já existiam há umas semanas, mas recentemente voltaram a ganhar força depois de novas imagens publicadas.

Irina Shayk tem sido vista sempre a utilizar com roupas largas e, por isso, os rumores começam a surgir, mas da última vez a modelo aparece ao colo com a filha e com uma barriga saliente.