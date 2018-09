Pode ter sido descoberta nova espécie de dinossauro em Portugal

Pode ter sido identificada uma nova espécie de dinossauro carnívoro, revela uma equipa de paleontólogos portugueses e espanhóis. Esta descoberta foi feita em Torres Vedras, e implica que este seja o primeiro vestígio de 'carcarodontossaurio' em Portugal.

“Este exemplar, por um lado, apresenta características diferentes de todas as outras espécies conhecidas até ao momento do grupo 'carcarodontossaurios', por outro lado, é o único vestígio conhecido deste grupo neste momento em Portugal e os registos mais próximos do Jurássico Superior conhecidos são de África, em relação aos quais apresenta também algumas características diferentes. Toda esta informação leva-nos a crer que poderá tratar-se de uma nova espécie", afirmou a investigadora e especialista em dinossauros terópodes, Elisabete Malafaia, à agência Lusa.

Em Torres Vedras foram encontrados fósseis que correspondiam a uma sequência de vértebras caudais articuladas e uma pata direita, entre outros. De acordo com os paleontólogos, os fósseis podem corresponder ao Allosaurus, um dinossauro carnívoro do grupo 'carcarodontossaurio'. Contudo, ainda não foi determinada com exatidão de que espécie se trata.

Este é possivelmente o primeiro dinossauro do grupo carcarodontossaurio' a ser encontrado em Portugal: "No Cretácico, está muito bem representado, nomeadamente no hemisfério sul e, na Europa, em Espanha [existem exemplares do Cretácico Inferior, com 120 milhões de anos] e Inglaterra. Sendo do Jurássico Superior [datado de há 145 milhões de anos], é uma das referências mais antigas a nível mundial, porque, do Jurássico Superior, conhece-se um exemplar em África, mas muito incompleto”, explicou Elisabete Malafaia.