Foto de criança a despedir-se do pai está a emocionar a Índia

Há uma fotografia que está a comover a Índia: um menino despede-se o pai que morreu durante um acidente de trabalho nos esgotos de Nova Deli.

A imagem que foi captada e publicada no Twitter pelo jornalista do The Hindustan Times, Shiv Sunny, está a correr mundo reunindo perto de 30 mil gostos.

“O homem era outro pobre trabalhador que morreu nos esgotos de Deli, na sexta-feira”, explica o jornalista acrescentando que “a família não tinha dinheiro para o cremar”. Anil, de 37 anos, morreu de asfixia depois da corda que usava para descer aos esgotos – onde trabalhava – se partiu.

Todos os anos morrem na Índia pelo menos 100 trabalhadores dos esgotos, segundo as estimativas. A falta de equipamento de segurança é a principal razão avançada pelos sindicatos.

O jornalista que captou o momento, mostrou-se abalado com o gesto da criança. “Sou um jornalista de crime e já vi muitas tragédias. Mas isto foi algo que nunca vi”, disse Sunny à emissora britânica.

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.



The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial