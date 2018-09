Ronaldo “sente-se atraiçoado” e diz que há “muito hipócrita” no Real Madrid

Durante o programa desportivo espanhol El Chiringuito, Edu Aguirre – um comentador desportivo - fez algumas revelações sobre a maneira como Cristiano Ronaldo se sente no que diz respeito a algumas pessoas que gerem o Real Madrid.

“Sente-se atraiçoado e que há muito hipócrita e não digo que seja da parte dos adeptos. Havia muita gente que dizia 'Cristiano és o melhor jogador do mundo'. Quando se foi embora, a roleta gira e atacam o Cristiano. É o que ele sente e eu também sinto isso", disse Aguirre.

No mesmo programa, o jornalista Josep Pedrerol colocou a questão sobre se Ronaldo estaria – ou não – a seguir aquilo que se diz dele em Espanha, depois da sua saída do Real Madrid. A resposta foi simples: "Não muito. Ele não está obcecado com o que dizem dele. (...) Ele está feliz, não pelos golos que marcou no domingo, mas pela nova etapa que está a viver. Está feliz com a sua família, num novo desafio, num novo clube, numa cidade da qual gosta, mas nunca deixará de ser madridista. Mas sente que houve pessoas que lhe viraram a cara e que não foram leais", disse o comentador em resposta ao jornalista.

Sobre a polémica em relação às declarações de Ronaldo, em que este disse que se sentia em família na Juventus, Edu Aguirre garante que as declarações do português foram mal interpretadas.



"Tiraram a frase do contexto. Ele não disse isso para provocar. Tudo se tira do contexto e como se trata de Cristiano, vende-se melhor se se disser que 'Cristiano manda farpa a tal' ou 'Cristiano mancha a imagem do Real Madrid', quando isso não corresponde à verdade. Cristiano teve um grande problema com Florentino e isso toda a gente sabe. Mas com os adeptos do Real Madrid não", afirmou.



Sobre a forma como Ronaldo saiu do Real Madrid, o comentador afirmou que este “sente que saiu como tinha de sair”. “Sente que as coisas são assim, que não pode voltar atrás. Sente que tudo aconteceu como aconteceu", terminou.