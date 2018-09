Se é fã de Harry Potter, vai ter uma (grande) surpresa na época de Natal

Na época natalícia, os estúdios da Warner Brothers, em Londres, vão abrir portas. Entre os dias 10 e 12 de dezembro, o grande salão de Hogwarts vão servir de cenário para um jantar que pretende transportar os fãs da saga Harry Potter até ao imaginário da escritora J.K. Rowling.

A partir do momento em que os fãs se encontrarem dentro do cenário, os convidados poderão usufruir de um banquete que conta com bebidas, canapés e dois pratos principais.

Depois do jantar, o estúdio pode ser explorado e visitado, como é o caso dos cenários do salão comunal de Gryffindor e a cozinha dos Weasley. Além disso, há ainda paragem obrigatória na plataforma 9 3/4, onde vão ser servidas as sobremesas.

No final, os convidados podem divertir-se com a presença de muita música, dança e a tão conhecida cerveja de manteiga.

Os bilhetes vão estar à venda a partir do dia 25 de setembro, no site da Warner Bros. Os preços devem rondar os 270 euros.