James Rodríguez protagoniza momento tenso perto do final do encontro com o Benfica | FOTO

O futebolista colombiano protagonizou um momento, no mínimo, tenso, já perto do final da partida com o Benfica, quando ao ser substituído mostrou, para as bancadas, os cinco dedos da mão direita: este é um gesto que pode ser entendido como um género de provocação a propósito dos cinco golos a zero que o FC Porto marcou às águias em 2010/11 , precisamente com James em campo. Além disso, o gesto também poderá querer fazer alusão ao facto de os encarnados terem falhado o penta na época passada

Os adeptos que se encontravam na Luz, reprovaram o gesto e assobiaram ao colombiano.