MYTHO CELEBRATION: Conheça o evento do ano [com vídeo]

“Já paraste para pensar o que te faz preferir o verde ao azul? A ter uma comida preferida? A gostar ou não de alguém? A não gostar de alguns perfumes?”. Estas são algumas das perguntas que estão na base da criação do MYTHO CELEBRATION, um movimento que celebra o verdadeiro sentido da vida, os sonhos, a imaginação e a libertação dos medos e que, agora, ganha forma e prepara-se para invadir os Jardins do Museu da Cidade já no próximo dia 20 de outubro.

A ideia não é de agora. Na verdade, data de 2016, quando Ana Pinto Ribeiro começou a conceber um único espaço onde fosse capaz de juntar diferentes formas de expressão e onde as pessoas se pudessem desafiar a ser elas próprias. Às conversas fora de horas e brainstormings ao fim do dia juntaram-se alguns amigos que, partilhando dos mesmos interesses e vontades, foram dando vida ao MYTHO. No próximo mês, o evento abre portas pela primeira vez trazendo para o centro da cidade de Lisboa artistas plásticos, performistas, artesãos, especialistas em astrologia, numerologia, aromaterapia, cromoterapia, cristal terapia, com o objetivo de aproximar a arte e as ciências menos conhecidas daqueles que ainda não as conhecem.

Num cenário único e uma envolvente que, só por si, já evoca algum misticismo (o museu está instalado num palácio de veraneio da primeira metade do século XVIII, enquadrado pelo que resta de uma antiga quinta senhorial), o público vai também poder encontrar apresentações e concertos de artistas nacionais num total de 12 horas de festa temática, com as portas a abrirem às 16h00 e a fecharem às 04h00.

Dentro do recinto, o espaço divide-se em diferentes áreas que compõem um percurso que, por sua vez, levará o público a embarcar numa jornada inesquecível. Começando no Temple of Transition – espaço que separa o MYTHO da “vida lá fora” -, o público vai iniciar esta viagem e preparar-se para entrar num novo universo. No Garden of Senses exploram-se os sentidos, numa envolvente única e um imaginário ainda inexplorado. Passando no Food Ritual, há diversas opções de alimentação à espera, com menus para todos os gostos, para nutrir corpo e mente. Seguindo para o Esoteric Grove, espaço dentro do jardim dedicado aos profissionais do mundo esotérico, os visitantes do recinto poderão ver trabalhos destes artesãos expostos, ter contacto próximo com alguns deles e conhecer mais sobre esta realidade e forma de vida.

Há ainda o Contemplation Space, zona onde artistas de diferentes vertentes poderão mostrar ao público a sua arte e portefólio.

Além destes espaços há ainda o Celebration Stage, onde se celebra a música e onde a música celebra a vida. Um palco recheado de talentos nacionais da atualidade com um cartaz de peso: Da Chick, Xinobi, Surma, Custom Circus (Nirvana Studios), Kokeshi, Ramboiage e Mike El Nite (DJ Set). Os horários das atuações serão divulgados em breve, assim como restante programação do evento.

Resumo do evento

Data: Sábado, 20 de Outubro de 2018

Horário: 16h00 – 04h00

Local: Jardins do Museu de Lisboa (Palácio Pimenta)

Line-up: Da Chick, Xinobi, Surma, Custom Circus (Nirvana Studios), Kokeshi, Ramboiage e Mike El Nite (DJ Set)

Mais informações e Bilhetes EARLY BIRDS disponíveis em www.mytho.pt