Taxistas continuam em protesto. PSP reabre trânsito na Avenida da Liberdade

Os táxis estão em protesto contra a entrada em vigor, a 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal: Uber, Cabify, Taxify e Chaffeur Privé.

Os taxistas continuam em protesto, esta quinta-feira, na Avenida da Liberdade e nos Restauradores, em Lisboa, contra a entrada em vigor, a 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal.

Vítor Carvalhal, dirigente da ANTRAL, citado pela Lusa, garante que os taxistas estão “revoltados”, uma vez que não entendem a sua posição.

"Não estávamos contra as plataformas, estamos contra a forma como fizeram a lei das plataformas, pois não temos os mesmos direitos. Também não estamos contra a concorrência, queremos é que seja uma concorrência leal", disse o dirigente, em declarações à Lusa.

Segundo Vítor Carvalhal, não vão desistir do protesto, “demore dois, três, quatro, ou cinco dias”, isto porque as plataformas estão há vários anos no país “sem cumprirem a lei”.

Esta madrugada, por volta das 02h00 da manhã, os táxis continuavam estacionados ao logo da Avenida da Liberdade e nos Restauradores.

Esta manhã, por volta das 08h00, a polícia já havia reaberto o trânsito na Avenida da Liberdade.

