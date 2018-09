Se vai circular na A5 tenha atenção. Trânsito está condicionado nos próximos dias

A A5 vai estar condicionada nos próximos dias devido aos trabalhos de beneficiação do pavimento no sublanço Linda-a-Velha/Estádio Nacional, que se iniciaram na última quarta-feira e que se vão prolongar até ao próximo sábado.

Segundo a Brisa Concessão Rodoviária, o trânsito vai estar bastante condicionado, em ambos os sentidos, entre o quilómetro 5 e 9, a partir das 22h00 desta quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira.

A partir do dia 21, sexta-feira, entre as 22h00 e as 06h00 de sábado, os condicionamentos vão ocorrer entre o quilómetro 14 e 16, apenas no sentido Lisboa - Cascais.

O final dos trabalhos acontece entre a noite de dia 21 e a madrugada de dia 22, no mesmo horário que os anteriores dias. O trânsito vai estar condicionado entre o quilómetro 18 e o quilómetro 15, no sentido Lisboa – Cascais e no ramo B do Nós de Miraflores, no sentido Cascais – Lisboa.