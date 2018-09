Renato Sanches. "Eu não sou um adepto, faço parte da família do Benfica"

Depois do golo, o internacional português pediu desculpa aos adeptos do Benfica e acabou a ser aplaudido

Na última quarta-feira, o Bayern de Munique venceu, na Luz, o Benfica por 2-0 e Renato Sanches, antigo jogador das ‘águias’, estreou-se a marcar pelos alemães na Liga dos Campeões.

Depois do golo, o internacional português pediu desculpa aos adeptos do Benfica e acabou a ser aplaudido. No final da partida, Renato Sanches garantiu que “não é um adepto” e que faz parte “da família benfiquista”.

“Eu não sou um adepto, faço parte da família do Benfica e é assim que eles me tratam. Agradeço muito todo este apoio que me dão e têm dado ao longo de todos estes anos”, disse o futebolista.

Além disto, o jogador referiu ainda que é um”orgulho” representar o Bayern de Munique, mas garantiu que o Benfica é o clube do seu “coração”.

“Para mim é um grande orgulho representar o Bayern Munique como foi fazê-lo no Benfica. Porque joguei quase dez anos cá e é o clube do meu coração. Foi um momento muito agradável para mim e para a minha família estar neste jogo da Liga dos Campeões contra o Benfica”, rematou.