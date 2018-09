Enfermeiros começam greve de dois dias

O protesto começou esta quinta-feira e as expectativas “são altíssimas”, afirma o sindicato

Os enfermeiros começam esta quinta-feira uma nova greve de dois dias. O objetivo dos profissionais de saúde é pressionar o governo a apresentar uma contraproposta ao diploma da carreira de enfermagem.

“O governo assumiu o compromisso de valorizar a carreira de enfermagem, de valorizar as funções de enfermeiro especialista e de enfermeiros na área da gestão e, vergonhosamente, a proposta que apresentou é ao arrepio dos compromissos assumidos e, portanto, não nos restou alternativa se não manter esta greve e apelar a uma adesão maciça dos enfermeiros”, disse Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, à Agência Lusa.

O protesto começou esta manhã às 8h00 e as “expectativas para a greve são altíssimas”. “É uma greve convocada pela maioria dos sindicatos de enfermagem em torno daquilo que são as justas revindicações dos enfermeiros e contra o posicionamento do governo", acrescentou a dirigente.

A dirigente reforça que “a principal reivindicação” dos profissionais de saúde é que o governo apresente uma proposta que vá ao encontro dos compromissos inscritos no âmbito do protocolo negocial. “O Governo assumiu o compromisso de valorizar a carreira de enfermagem, de valorizar as funções de enfermeiro especialista e de enfermeiros na área da gestão e, vergonhosamente, a proposta que apresentou é ao arrepio dos compromissos assumidos e, portanto, não nos restou alternativa se não manter esta greve e apelar a uma adesão maciça dos enfermeiros", explicou Guadalupe Simões.

A proposta já foi repudiada pelo SEP e pelo Sindicato de Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM) durante a reunião negocial que teve lugar na terça-feira, depois de “já o ter feito por escrito”.

A manifestação foi convocada por todos os sindicatos de enfermeiros – SEP, SERAM, Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros).

A greve começou esta quinta-feira às 8h00 e vai terminar às 24h00 de sexta-feira, cumprindo dois dias de protesto.