Estudante de 15 anos fugiu com professor de quem era amante

Uma estudante de 15 anos fugiu com um professor casado, de 51 anos, durante mais de um mês, no ano passado.

O caso aconteceu na Columbia, no Tennessee. Agora, o professor, Tad Cummins, está sob prisão preventiva e aguarda a decisão do tribunal, podendo enfrentar até 30 anos de prisão, depois de ter admitido que havia fugido com uma menor.

A jovem, Elizabeth Tomas quebrou o silêncio e, em entrevista ao canal norte-americano abc, explicou porque razões foi amante do professor.

"Um dia em que ninguém mais estava na sala de aula, o professor Cummins começou a atirar-se a mim. Eu estava sentada em cima da mesa e recordo-me de ele se aproximar e dizer-me que eu ficaria muito bem nua", começa por contar a jovem, na entrevista, que vai para o ar na próxima sexta-feira.

“Ele agarrou o meu rosto e beijou-me. Nunca tinha tido um namorado, então aquilo para mim foi como ir às nuvens e voltar", relembrou Elizabeth, que tem um historial de abusos na família por parte da própria mãe.

A jovem falou ainda dos motivos pela qual nunca contou a ninguém do relacionamento.

“Eu estava com medo de dizer aos meus pais que um homem adulto me tinha beijado. O mesmo aos meus colegas, não gosto que os holofotes e o centro da atenção recaia sobre mim", disse.

Elizabeth Tomas disse que sentia atraída pelo professor. Contudo, garante que fazia tudo o que o homem pedia porque sabia que ele tinha uma arma.

Depois de descobertos pelas autoridades, o professor admitiu o crime de rapto da menor. A mulher pediu-lhe, posteriormente, o divórcio.