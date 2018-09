Treinador do Bayern encantado com público da Luz

Niko Kovac ficou surpreendido com a reação dos adeptos do Benfica.

"Já tinha dito que o Renato não vinha fazer de guia turístico. O que fez aqui foi excelente. É um grande futebolista, com físico e boa técnica. Ainda vai afirmar-se mais e fazer jogos muito bons. Ter marcado perante este público... quero felicitar os espectadores por aplaudirem o seu 'filho'". É raro vermos manifestações deste tipo. Muito obrigado", disse o treinador do Bayern de Munique no final do jogo.

Niko Kovac deixou ainda elogios ao futebol do Benfica: "Tem uma grande equipa, com boa qualidade técnica. Procura chegar à baliza e marcar, nós tivemos que lutar. Tivemos outras oportunidades, podíamos ter decidido o jogo mais cedo, mas vimos que na Champions não há jogos fáceis. O Benfica dificultou-nos muito a vida e o grupo ainda não está decidido; está tudo em aberto".

