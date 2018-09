Porque é que Kate Middleton ficou de fora do documentário sobre a rainha?

O documentário sobre a vida e legado da rainha Isabel II ainda não estreou mas já está a suscitar algumas questões: Porque não aparece Kate Middleton?

No teaser – lançado esta semana – pode-se ver momentos da vida da família real com os príncipes William e Harry, com Meghan Markle, mas não há qualquer referência a Kate Middleton.

Segundo a imprensa internacional as gravações do documentário coincidiram com a terceira gravidez da esposa de William, que estava a gozar a sua licença de maternidade.

No entanto, no documentário, Kate aparece em determinados eventos que aconteceram antes do nascimento do príncipe Louis.

Já Meghan Markle, o mais recente membro da família real britânica, pôs em prática os seus conhecimentos de atriz. No teaser pode-se ver o momento em que a duquesa de Sussex viu pela primeira vez o seu vestido de noiva.

A estreia do documentário está marcada para dia 1 de outubro, no canal HBO.