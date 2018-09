Novos e-mails do Benfica revelam contactos e preços de prostitutas

O blog Mercado de Benfica revelou na última quarta-feira novas mensagens trocadas entre o ex-acessor jurídico dos ‘encarnados’, Paulo Gonçalves, e Nuno Cabral, ex-delegado da Liga. Esta quinta-feira, na edição imprensa do Correio da Manhã, é também dado a conhecer o conteúdo de algumas das mensagens, entre 2013 e 2014.

De acordo com as mensagens, o ex-delegado da Liga estaria a trabalhar para o Benfica acompanhando as equipas de arbitragem.

Dez anos depois da polémica com o FC Porto, a história volta a repetir-se, mas com expressões diferentes. Pelas mensagens percebe-se que estariam a ser utilizados códigos para determinado tipo de práticas e pessoas.

Nos e-mails pede-se ‘discoteca’ e ‘camisolas’, os nomes dos jogadores referidos representavam uma acompanhante, que cobrava 200 euros por cliente.

O ex-delegado do Benfica terá mesmo pedido ao Benfica um “aumento mensal de mil euros” pelos serviços prestados ao clube das ‘águias’.

“Brasileira e amiga. 200€ o tempo que quiseres…se for a três é 400€”, referia um dos e-mails enviados por Nuno Cabral, acompanhado pela fotografia de duas mulheres.

Em 2013, foi enviada diretamente uma mensagem ao presidente Luís Filipe Vieira e pede-se que “aos homens de sábado seja entregue alguma lembrança do SLB bem como ao observador, Carlos Matos, de Lisboa”. Mas a mensagem não termina aqui: “Peço ainda que à parte e num ‘embrulho’ cuidadoso, seja entregue ao 4.º árbitro, Carlos Reis, sem que os outros vejam, uma camisola e um livro, com uma dedicatória sua, dedicada ao pai dele”.

“Sei que o árbitro para o jogo Benfica B-Feirense é o Jorge Ferreira de Fafe e que um dos assistentes é o João Nuno, o tal que no Moreirense para a Taça da Liga indicou a grande penalidade sobre o Cardozo aos 92 minutos que deu o empate. Peço que ao serem recebidos sejam entregues ao delegado de jogo cinco sacos com lembranças (1 galhardete + uma camisola) para os dois assistentes, 4.º árbitro, motorista e o árbitro”, lê-se num outro e-mail, em janeiro de 2013, enviado a Luís Filipe Vieira por um remetente com o nome “benficanorte”.

As conversas nunca identificaram os destinatários das ofertas que poderiam ser consideradas crime ou corrupção, dado que eram sempre encriptadas.

Os e-mails revelados indicam ainda que vários encontros aconteceram num hotel de cinco estrelas, junto ao estádio da Luz. Quartos foram reservados para noites a seguir aos jogos pagos pelos ‘encarnados’. As reservas foram feitos em nome do próprio Paulo Gonçalves.

Além disto, Luís Filipe Vieira estaria também a controlar a oferta de bilhetes. Num dos e-mails, a 08 de janeiro de 2014, Paulo Gonçalves perguntava se poderia falar com Ana Zagalo, funcionária do clube, mas o presidente do Benfica deixou claro que não o poderia fazer.

“Tenho em meu poder os bilhetes possíveis para oferecer”, respondeu Luís Filipe Vieira.

Luís Filipe Vieira já negou conhecer o motivo das ofertas.