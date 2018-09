Drone desviou voos no Aeroporto de Lisboa

Aviões ficaram com problemas de combustível

Pelo menos dois voos com destino a Lisboa tiveram de ser desviados para Faro, esta quarta-feira, à noite, devido à presença de um drone que prejudicou mais de uma dezena de voos.

A operação no Aeroporto de Lisboa esteve interrompida entre as 22h40 e as 22h50 de quarta-feira devido à presença de um drone junto de uma pista.

Mais de uma dezena de voos tiveram de ficar à espera no ar, além dos dois que tiveram de ser desviados para o Aeroporto de Faro, devido a problemas de combustível.

A notícia foi confirmada à Agência Lusa esta quinta-feira pela NAV, responsável pela gestão do tráfego aéreo e pela ANA. “Foi reportado o avistamento de um drone que causou a interrupção das operações durante 11 minutos, provocando a divergência de duas aeronaves para Faro e a interrupção da aterragem de outra”, cita a agência Lusa.

O caso deverá agora começar a ser investigado pela PSP.