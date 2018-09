Vice do PSD tenta mobilizar distritais no apoio ao líder

O presidente da distrital de Aveiro e vice-presidente do PSD Salvador Malheiro pediu a várias distritais do partido para subscreveram um comunicado de apoio à estratégia do presidente do PSD. O objetivo é apresentar o comunicado publicamente esta sexta-feira para tentar dar um sinal de coesão interna, sobretudo ao nível das estruturas distritais, apurou o i.

Alberto Machado, líder da distrital do Porto, estará ao lado de Salvador Malheiro na apresentação do referido comunicado, numa altura em que tanto o partido como a bancada do PSD vivem dias de alguma agitação por causa da hipótese de um congresso extraordinário.

Paralelamente, o secretário-geral do PSD, José Silvano, explicou ao i que o presidente do PSD irá ao terreno falar com os militantes sobre a estratégia global do partido e responderá às suas perguntas. A primeira deslocação está prevista para o dia 24 de setembro e o objetivo é percorrer todas as distritais até dezembro.