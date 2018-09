The Telegraph considera que Lisboa está “Disneyficada”

O jornal britânico sugere aos turistas que, para evitar uma saturação da capital, optem por visitar outras zonas do país

O excesso de turismo em Lisboa pode estar a tornar a vida na capital insustentável. Quem denuncia a situação é o The Telegraph que identificou vários problemas da cidade portuguesa causados pelo “excesso de turismo”.

O jornal britânico chega mesmo a comprar Lisboa – e também o Porto – com Veneza, a cidade italiana que se “disenyficou”, ou seja que ficou saturada pelos turistas ao ponto dos visitantes se estorvarem uns aos outros.

Trish Lorenz, uma jornalista estrangeira que vive em Portugal, considera, no artigo, que “as infraestruturas estão a ficar saturadas e as multidões acumulam-se nos principais pontos de atração turística”. Este síndrome já aconteceu em Barcelona, Amesterdão, Dubrovnik e Maiorca, para além de Veneza.

A questão do barulho e do lixo também está a afetar “os habitantes locais em Lisboa” que “estão a ficar cada vez mais fartos”, denuncia ainda a jornalista que faz ainda referência ao problema de despejos dos locais para que as casas sejam colocadas em plataformas de alojamento local.

Os cruzeiros são “o pior de tudo” porque “despejam” diariamente milhares de pessoas na cidade que vão contribuir pouco para a economia local, uma vez que as dormidas e as refeições são feitas a bordo dos cruzeiros. “A situação não é definitivamente, sustentável”, afirma a jornalista.

Para resolver o problema, o The Telegraph sugere outras zonas de Portugal que ainda não estão saturadas. Coimbra, Alentejo, Olhão, Comporta e Serra da Estrela são algumas das opções do jornal.