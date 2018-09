Menino torna-se modelo da H&M depois de ser proibido de participar em teatro da escola

Um menino autista foi proibido de participar nas apresentações de teatro da escola e nas fotografias de grupo com a justificação de não apresentar um comportamento estável. Agora, com 11 anos, Alfie Aldridge é modelo fotográfico da H&M.

Gary, pai da criança, contou ao The Independent apesar de a criança ter grandes dificuldades em lidar com grupos de pessoas, os próprios funcionários da escola onde Alfie andava não sabiam lidar com ele.

E, por isso, decidiu mudar o menino de escola. Alfie foi transferido para uma escola especializada para crianças com dificuldades sociais. Emocionais e comportamentais – a Larwood School, em Stevenage, Reino Unido – onde passou a participar nas atividades em que antes tinha sido proibido.

Para além disso, a criança recuperou a sua confiança e conseguiu melhorar as suas relações com os outros.

A carreira de modelo chegou pouco depois quando um amigo de família viu “alguma coisa de especial” na criança e recomendou-o a uma agência. Alfie faz, atualmente trabalhos como modelo fotográfico para marcas como a H&M, tendo já representado a River Island e a Land Rover.

A criança foi depois contactado pela agência inglesa Zebedee Managemente, que trabalha com modelos com deficiência e decidiu agencia-lo.

O pai de Alfie partilhou a história do menino para “que as pessoas saibam que as deficiências não podem impedir ninguém de realizar qualquer sonho”. “Antes de deixar a escola, não tínhamos esperança, mas as coisas que ele conseguiu agora são fantásticas”, ressalva o pai acrescentando que “é como se ele tivesse nascido para isso”.