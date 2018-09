A patologista mais influente do mundo é portuguesa

A diretora do serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar São João, Fátima Carneiro, foi distinguida pela revista científica britânica The Pathologist como a patologista mais influente do mundo, em 100 profissionais desta área.

De acordo com um comunicado, a revista The Pathologist esteve, durante dois meses, a questionar patologistas de todo o mundo relativamente a qual o profissional na área que consideravam ser merecedor deste título.

Os eleitores destacaram as capacidades de Fátima Carneiro como patologista e como professora universitária, visto que dá aulas no Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto.

O Instituto onde leciona refere, em comunicado que, "entre os colegas de profissão, Fátima Carneiro é destacada não só enquanto uma perita na sua área de especialidade, mas também pelas suas capacidades de liderança".

“Mais do que uma distinção pessoal, a conquista deste prémio é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na Anatomia Patológica, uma especialidade médica a que, por passar despercebido, não é atribuído o valor devido, mas que é essencial para o exercício da Medicina com as suas exigências atuais”, afirmou a patologista.

Fátima Carneiro destaca no seu percurso profissional, para além do ensino e da saúde, um “especial orgulho” na sua área de investigação – o cancro gástrico.

A patologista é autora de mais de 250 artigos científicos, dirigiu vários projetos internacionais, foi coordenadora na Rede Nacional de Tumores e foi presidente da Sociedade Europeia de Patologia. De momento, Fátima Carneiro preside à Academia Nacional de Medicina Portuguesa.