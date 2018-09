Presidente recebe taxistas na próxima segunda-feira

Profissionais do setor continuam em protesto, em Lisboa, Porto e Faro

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber os taxistas na segunda-feira, de acordo com fonte da Federação Portuguesa do Táxi citada pela revista Sábado.

Os taxistas continuam em protesto, em Lisboa, Porto e Faro, contra a entrada em vigor, a 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal: Uber, Cabify, Taxify e Chaffeur Privé.

Esta manhã, o presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, havia convidado o Governo a ouvir as declarações do Presidente da República, depois de este defender que deveria haver "um equilíbrio justo na concorrência" entre os serviços dos taxistas e das plataformas eletrónicas.