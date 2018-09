Jogador do Sporting não gostou das declarações de Cristina Ferreira

Diogo Brás, a jogar nos sub-23 do Sporting, não gostou de ver Cristina Ferreira a falar dos ordenados dos jogadores de futebol

Através de uma publicação no Twitter, Diogo Brás considerou o comentário de Cristina Ferreira “pouco feliz”. Em causa está a referência aos salários dos jogadores de futebol. "Miguel Sousa Tavares escreveu numa crónica que, na mesma semana em que mudei, toda a gente falou do meu ordenado. Nessa mesma semana foram contratados três jogadores de futebol por valores muito maiores. Ninguém falou disso", disse a apresentadora.

Esta quinta-feira, através do Twitter, Diogos Brás colocou um post acompanhado do vídeo com o seguinte comentário: "Sim, até porque sacrificar a nossa vida pessoal em prol de uma profissão incerta, que em qualquer momento podes ter uma lesão que te ponha em risco o teu ganha pão, não é preciso trabalhar muito. Comentário um pouco infeliz, não precisam de tirar mérito para o ganhar...".