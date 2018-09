Oito meio aéreos combatem chamas em Vila Velha de Ródão

Esta quinta-feira, um incêndio deflagrou em Vila Velha de Ródão e, no local, encontram-se oito meios aéreos e 151 bombeiros a combater as chamas, indica a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, em declarações à agência Lusa, o alerta para o incêndio foi dado pelas 14h07, e as chamas lavravam numa zona de mato e de pinhal na zona de Vale do Cobrão. "O combate está a evoluir favoravelmente", referiu a mesma fonte.