Vídeo | Polícia investiga homem que atropelou mais de dez emus

O inicio do vídeo, publicado nas redes sociais esta semana, não fazia antever que se tratava de imagens chocantes. O que começa de forma banal, como mais uma filmagem no carro, passa rapidamente para algo de criminoso.

Um homem deliberadamente atropela um grupo de emus, ave nativa da Austrália, numa estrada de terra batida, enquanto dá gargalhadas, conta as suas baixas e grita obscenidades aos animais.

No vídeo não é possível apurar se os pelo menos dez emus atropelados sobreviveram ao embate ou o quão feridos ficaram, apenas se vê os restantes animais do grupo a fugirem do veículo.

As cenas, divulgadas, quarta-feira à noite, já foram vistas partilhadas mais de seis mil vezes e o vídeo está agora a ser investigado pela polícia de Queensland.