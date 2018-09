PAN exige esclarecimentos sobre o touro que morreu na Moita

O vídeo do touro que morreu nas festas da Moita está a gerar polémica

Em reação ao vídeo de um touro morto à paulada e com a espinha partida – que se tornou viral –, nas festas da Moita, o PAN pediu, esta quinta-feira, ao Governo explicações. A morte do animal aconteceu esta segunda-feira.

No vídeo partilhado pela plataforma Basta de Touradas, pode ver-se o momento em que um touro morre, após ter partido a espinha ao embater contra um obstáculo.

O PAN exige agora ao Governo explicações “sobre o violento acontecimento da passada noite de 10 para 11 de setembro, na Moita, na qual um toiro foi morto à paulada e com farpas depois de ter rasgado a zona do períneo de um indivíduo”.

Ao Ministério da Administração Interna, o PAN pede que haja um “esclarecimentos sobre várias questões, nomeadamente se o evento contava com a presença de órgãos de polícia criminal, quais os órgãos e quantos elementos de polícia criminal envolvidos na segurança do evento em crise, quantos autos de contraordenação foram levantados durante estes eventos festivos em 2018 e se foi levantado algum sobre as duas situações apontadas que levaram à morte dos touros”.

À Inspeção-geral das Atividades Culturais – do Ministério da Cultura – o PAN questiona “no sentido de impedir este género de situações, querendo ainda saber se, face ao sucedido”, o órgão do governo considera “que estas festividades reúnem as condições necessárias de segurança para que possam ocorrer”.

O partido afirma que “o animal morreu em plena via pública, sob o olhar de adultos e crianças, sem que ninguém lhe tivesse prestado qualquer auxílio chamando um médico-veterinário para mitigar o seu sofrimento, como se pode ver num vídeo registado e partilhado por um membro da assistência”.