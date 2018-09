Nicole Kidman chama (mais) a atenção pelo seu 'novo' aspeto físico | FOTOS

A atriz marcou presença no Festival de Cinema de Toronto, para apresentar o seu mais recente filme ‘Boy Erased’, mas o seu aspeto físico foi o que mais chamou a atenção.

De acordo com a imprensa internacional, Nicole Kidman surgiu sem nenhuma ruga na cara, com as maçãs do rosto mais pronunciadas e uns lábios ligeiramente diferentes. Tudo isto leva a acreditar que a atriz recorreu, uma vez mais, ao uso do botox, depois de ter afirmado que quando o fez, “foi um erro”.

“O botox foi um erro, fruto da pressão e do desejo de parecer melhor, algo que se passa com muitas atrizes em Hollywood. Posso dizer que não voltei a usar e que o que se vê agora é fruto de uma vida saudável, de ficar longe do tabaco e de dormir todas as horas que posso. Nada de cirurgias”, explicou a atriz, numa entrevista em 2014.