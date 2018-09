Papa Francisco falou sobre pornografia

Num encontro que teve lugar no Vaticano, que contou com a presença de jovens da diocese francesa de Grenoble-Vienne, o Papa Francisco falou sobre a importância da sexualidade para a vida, afirmando que se trata do “ponto mais belo da criação” e acusando a indústria pornográfica de ser o “espírito do mal”.

"A sexualidade, o sexo, é um dom de Deus. Não tem nada de tabu. É um dom de Deus, um dom que o Senhor nos dá, e tem dois objetivos: amar e gerar vida. É uma paixão, é o amor apaixonado. O amor entre um homem e uma mulher, que quando apaixonado, te leva a dar a vida para sempre",afirmou o Papa Francisco.

O líder da Igreja católica afirmou ainda que "é interessante como a sexualidade, sendo o ponto mais belo da criação, no sentido de que o homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus, é ao mesmo tempo a mais atacada pela mundanidade, pelo espírito do mal".

De acordo com o Papa Francisco, "ganha-se muito dinheiro com a indústria da pornografia", sendo que esta é uma indústria ”degenerativa em relação ao nível onde Deus colocou a sexualidade".

"Protejam a vossa dimensão sexual, a vossa identidade sexual, e preparem-na para o amor, para a inserir naquele amor que vos acompanhará por toda a vida", defendeu o Papa diante os jovens.