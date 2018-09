Já há substituto para Danny Boyle no próximo James Bond

O próximo filme da saga 007 já tem novo realizador. Ao vigésimo quinto filme, Cary Joji Fukunanga será o primeiro norte-americano a dirigir um James Bond. O realizador vem substituir Fanny Boyle depois de este ter abandonado em agosto passado o projeto por “divergências criativas”.

Aos 41 anos, Cary Joji Fukunaga tem no currículo títulos como as séries “True Detective” e “Maniac”, além do filme “Beasts of No Nation”, com Idris Elba, que se especula que poderá suceder a Daniel Craig, que interpretou James Bond nos últimos quatro filmes da saga que deverá deixar depois do próximo.

No Twitter, os produtores, Michael Wilson e Barbara Broccoli, e o ator que interpretará Bond ainda neste filme, anunciaram que a rodagem começa no início de março de 2019 e que terá a sua estreia mundial a 14 de fevereiro de 2020.