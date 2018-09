Kiss anunciam fim de carreira

“Estamos a dizer adeus numa digressão final com o nosso maior espetáculo de sempre”, afirma a banda

Depois de 45 anos de carreira, os Kiss anunciaram a sua última digressão, esta quinta-feira. A notícia foi dada durante o programa Americas’s Got Talent da NBC e confirmado por uma publicação na página oficial do Facebook.

"Esta vai ser a derradeira celebração para quem nos viu e uma última oportunidade para quem não viu. KISS Army [fãs], estamos a dizer adeus numa digressão final com o nosso maior espetáculo de sempre", pode ler-se na publicação.

No entanto, esta não é a primeira vez que a banda anuncia a sua reforma. Em 2000 os Kiss anunciaram o fim de carreira mas voltaram aos palcos dois anos depois.

A banda passou por Portugal duas vezes: a última este ano, no dia 10 de julho, no Estádio Municipal de Oeiras, e a primeira a 11 de outubro de 1983, no Dramático de Cascais.

Os últimos concertos da “End of the road world Tour” ainda vão ser anunciados no site oficial da banda.