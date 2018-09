Politica

20 de setembro 2018

PSD não se vai opor à recondução de Joana Marques Vidal como PGR

Caso o governo avance com a sugestão do Presidente da República, o PSD não se irá opor. No entanto, se o governo não o fizer, Rui Rio defende que deve ser escolhido alguém "fora do Ministério Público."