Inglaterra. Duelo de gerações lusas domina atenções

Separados por apenas um ponto, José Mourinho e Nuno Espírito Santo defrontam-se em Old Trafford

A jornada 6 da Premier League apresenta-se de especial interesse para os amantes de futebol nacionais. A partir das 15 horas portuguesas, Manchester United, de José Mourinho, e Wolverhampton Wanderers, orientado por Nuno Espírito Santo, defrontam-se em Old Trafford, com a particularidade de apenas um ponto os separar na tabela classificativa por esta altura.

Esta será a primeira vez que os dois treinadores, de gerações bem diferentes, se irão defrontar na carreira. Nuno, de 44 anos, foi mesmo treinado por José Mourinho (55) no FC Porto, nas mágicas épocas de 2002/03 e 2003/04, sendo o suplente de Vítor Baía nas duas finais europeias ganhas pelos dragões sob o comando do agora treinador do Manchester United.

O início de temporada da armada portuguesa do Wolves tem sido acima das expetativas: o conjunto recém-promovido ao primeiro escalão do futebol inglês soma oito pontos, seis dos quais conquistados nas duas últimas jornadas (1-0 ao West Ham e ao Burnley). Foi, ainda, a única equipa até agora a travar o super-Manchester City de Pep Guardiola – 1-1, ainda que o golo de Boly, ex-Braga e FC Porto, tenha sido apontado com a mão.

O United, por seu lado, até entrou a ganhar (2-1 ao Leicester), mas somou depois duas confrangedoras derrotas (2-3 com o Brighton e 0-3 em casa frente ao Tottenham) que chegaram a espoletar rumores de que o tempo de Mourinho nos red devils estaria a chegar ao fim – entre os nomes apontados para a sucessão estava o de... Nuno Espírito Santo. Os triunfos fora de portas sobre Burnley (2-0) e o surpreendente Watford (2-1), porém, acabaram por amenizar a situação.

Só com vitórias até agora, Liverpool e Chelsea enfrentarão cenários diferentes. Os reds recebem o Southampton, de Cédric, enquanto os blues se deslocarão ao terreno do vizinho West Ham para o dérbi de Londres. O City, por seu lado, viaja até ao País de Gales para defrontar o Cardiff.

Ronaldo e Renato Quebrado o enguiço goleador, e após a insólita expulsão na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo aponta à continuidade da senda goleadora na deslocação da Juventus ao terreno do modesto Frosinone – à partida, não se esperam grandes dificuldades para a vecchia signora. A jornada 5 da Serie A italiana reserva ainda outro duelo curioso, onde o maior opositor da Juve nos últimos anos, o Nápoles, pode acabar por ser travado... pelo maior rival da Juve: o Torino.

Destaque ainda para um jogo na Bundesliga entre adversários de clubes portugueses na Liga dos Campeões: o Schalke 04, último classificado, recebe o Bayern de Munique, já líder isolado. Nos bávaros, curiosidade para ver se Renato Sanches dá continuidade ao bom momento após o golo e a exibição no Estádio da Luz.